Грузчики в Могилеве

Один звонок и мы в пути!

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Под ключ

Сборка, разборка мебели, упаковка, разнорабочие…

Работаем круглосуточно

Можем осуществить переезд в ночное время при ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ заказе.

Надежные грузчики

Крепкие парни от 10 руб в час.

Услуги грузчиков на час в Могилеве и Могилевском районе недорого

Грузчик – это незаменимая профессия. Такой человек задействован в различных сферах жизни человека и может каждому оказать квалифицированно помощь. Найти обычного грузчика легко, но важно ведь выбрать хорошего специалиста, имеющего большой опыт, чтобы тот смог безопасно и аккуратно погрузить и разгрузить мебель, технику и прочий вид груза.

Компания «БелГруз» имеет в своём штате только ответственных людей, которые долгие годы беспрекословно выполняют свою работу. Кроме слов похвалы и благодарности никогда не прозвучало ничего плохого от благодарных клиентов в адрес наших сотрудников.

С нашей помощью у вас не будет форс-мажорных ситуаций, которые нередко возникают, связавшись с недобросовестными компаниями по предоставлению грузчиков.

Цены на услуги грузчиков и разнорабочих в Могилеве для грузоперевозок и переездов

Грузчики

  • этажность до 10 этажа
  • погрузка-выгрузка
  • упаковка
  • проф. крепеж в кузове авто
  • другие работы для разнорабочих

от 15 руб / в час

Перенос предметов весом от 120 кг, спуск/подъем выше 10 этажа без лифта, пеший перенос от 100 метров, такелажные работы, работа в ночное время и упаковочный материал оплачивается дополнительно.

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Сборщики мебели

  • сборка-разборка корпусной и встроенной мебели
  • сборка-разборка кухонного гарнитура
  • замена фасадов, столешниц, дверей-купе
  • навеска мебели

от 30 руб / за 1 единицу мебели

Конечная стоимость зависит от сложности мебельной конструкции и материала.

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Цены на услуги грузчиков в Могилеве
Профессиональные грузчики на час15 руб в час
Грузчики с машинойот 30 руб в час
Грузчики на переезд (квартирный, офисный, объекта торговли, склада, производства)15 руб в час
Грузчики для вывоза мусора. г. Могилев15 руб в час
Разнорабочие в Могилевеот 15 руб в час
Сборщики мебели в Могилеве30 руб в час
Грузчики на загрузку/выгрузку фур, вагонов, контейнеров в Могилевеот 15 руб в час
Поднятие грузов на этаж (если в здании больше 10 этажей)от 50 коп./этаж

ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО УСЛУГЕ ГРУЗЧИКОВ:

На вашем сайте указана только примерная стоимость для услуг грузчиков, везде есть пометка «от». Поему нигде нет точной стоимости?

Для того, чтобы предоставить финальное коммерческое предложение по стоимости услуг грузчиков, необходимо учесть целый ряд факторов. Философия нашей компании подразумевает максимальную ориентированность на клиента, поэтому мы стараемся предлагать максимально низкую стоимость услуг при их неизменно высоком качестве. Чаще всего мы предлагаем индивидуальные условия в зависимости от требуемого объема работы. Чтобы просчитать точную стоимость по вашему конкретному заказу следует обратиться к нашему менеджеру по телефону на сайте.

Чем отличается грузчик и разнорабочий?

Два этих термина обозначают совершенно различные профессии. Грузчики специализируются на работах по разгрузке и погрузке. Разнорабочие не ограничены таким узким направлением, поэтому они могут быть привлечены для такой деятельности, как уборка мусора и снега, проведение работы на территории, помощь в строительно-монтажных работах, проведение демонтажа конструкций, упаковка и сортировка продукции, а также многое другое.

Во время выполнения работ Ваш грузчик показал себя очень медлительным, что делать?

Все наши грузчики строго соблюдают законодательные требования. Это означает, что после того, как получено задание, в обязательном порядке разрабатывается план производства работ. В нем указывается, какие операции необходимо произвести, а также они нормируются по времени. Для каждой бригады назначается мастер, который тщательно отслеживает исполнение разработанных и утвержденных нормативов.

Ваш грузчик опоздал ко времени проведения работ. Что делать в такой ситуации?

Ситуации, связанные с опозданием – это исключительное происшествие в нашей компании, которое практически никогда не происходит. Если все же такая ситуация имеет место, то свяжитесь с нашими менеджерами по телефону и они помогут исправить сложившуюся ситуацию. Кроме того, будет предложена компенсация.

Я планирую привлечь грузчиков для работы с очень важным и хрупким грузом. Беспокоюсь, что они его повредят.

Наша компания несет исключительную ответственность за тот груз, который нам доверен клиентом. Это значит, что в случае его повреждения по нашей вине, клиент вправе рассчитывать на компенсацию соразмерной стоимости груза. Для решения такого вопроса понадобится от 1 до 3 недель.

Я ранее обращался в другую компанию, где мне предоставили бригаду хамоватых грузчиков, от которых чувствовался запах спиртного. Как с этим обстоят дела в Вашей компании?

Мы уделяем повышенное внимание нашим сотрудникам, тщательно отбирая людей в штат компании. Особенно люди проверяются на предмет пристрастия к спиртному. Все наши грузчики – славянской национальности, прекрасно владеют русским языком, вежливы и опрятно одеты.

ОТЗЫВЫ Бел Груз - Грузчики в Могилеве

О нашей работе вы можете узнать из отзывов клиентов!

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Да, хорошие грузчики. Первые пошустрее были, вторые немного помедленнее, но при грамонтном руководстве начинали быстрее работать. г. Могилев

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- Подскажите грузчики справились в Могилеве?
- Все отлично, спасибо

Грузчики Могилев - отзыв БелГруз

- Грузчики справились с Диваном в Могилеве?
- Да, спасибо

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- Скажите всё устроило по работе грузчиков в Могилеве?
- Да, спасибо!

Грузчики Могилев - отзыв БелГруз

- Как грузчики погрузо-разгрузочные выполнили в Могилеве?
- Все ок, они молодцы!

Грузчики Могилев - отзыв БелГруз

- Подскажите как там грузчики вчера отработали в Могилеве?
- Отлично

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- Как там Грузчики спарвились с диваном в Могилеве?
-Отлично!

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- Потом отпишите как грузчики закончат в Могилеве
- Все ок

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- Отлично справились с перевозкой комода
- Пожалуйста, если, что звоните г. Могилев

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- Скажите как грузчики перенесли товар в Могилеве? - Всё хорошо

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- Как вообще грузчики в Могилеве справились? - Парни молодцы, всё чётко

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- Скажите как кстати грузчики в Могилеве сегодня? Всё устроило в их работе? - Да, всё нормально

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- Всё грузчики закончили, уточните всё сделали - Отлично, спасибо за оперативность. Скоро будем открывать там магазин, если надо будут услуги грузчиков в Могилеве, обязательно обращусь

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- Как там грузчики занесли, всё хорошо - Да, всё в порядке г. Брест

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- Скажите грузчики закончили хоть у вас - Да, спасибо, все перенесли. Город Могилев

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- Грузчики спарвились с доставкой? - Все отлично г. Минск

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Что делают грузчики компании «БелГруз»?

В обязанности наших грузчиков входят такие услуги:

  • разгрузка и погрузка товара;
  • работа, которую проводит комплектовщик;
  • сборка-разборка мебели;
  • подъем и спуск груза;
  • перевозка стройматериалов
  • грузчики на склад
  • дачные работы
  • выполнение такелажных работ.

Погрузочно-разгрузочные работы по оптимальной цене предоставляет компания «БелГруз». Звоните нам сейчас и в ближайшее время мы решим ваши трудности на профессиональном уровне.

Чтобы рабочий процесс шел быстрее, грузчики используют разные виды техники, такие как: подъемники, ремни для транспортировки и домкраты. Наши специалисты готовы упаковать различные виды груза.

Почему с нами приятно сотрудничать?

Многие юридические и физические лица тесно сотрудничают с нами, поскольку знают, что мы серьезная организация, которая держит свой статус уже ни один год. Мы предлагаем выгодные условия для сотрудничества: оптимальные цены, опытных и профессиональных сотрудников, индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантируем бережную транспортировку, погрузку и выгрузку груза. Мы пунктуальны и никогда не подведем, выполним все оговоренные ранее условия и окажем услуги в круглосуточном режиме.

Как оформить заявку на вызов грузчика?

Оформить заявку и вызвать грузчика вы можете на любой день. В нашей компании нет выходных дней, что существенно упрощает жизнь нашим клиентам. Мы сами подстроимся под вас, не нарушая ваш жизненный ритм и планы.

Оформить заявку и задать интересующие вас вопросы можно по указанному на сайте телефону. Наши менеджеры работают в круглосуточном режиме, чтобы вы всегда смогли к нам дозвониться.

Наша компания осуществляет выполнение услуг грузчика  в качестве отдельной услуги и в процессе грузоперевозки багажа и вывоза ТБО.

Обращаясь к нам в «БелГруз» вы получите профессионалов, которые займутся вашим заказом, и помогут безопасно перевезти любой товар, на любые расстояния. Кроме того, вы можете воспользоваться нашим транспортом, который готов вместить любой объем груза. Таким образом, обратившись в одну компанию, вы сможете решить сразу несколько важных вопросов офисного или квартирного переезда, доставки крупногабаритного и мелкогабаритного груза и вывоза твердых бытовых отходов или строительного мусора.

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