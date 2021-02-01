Услуги грузчиков в Могилеве

Под ключ
Сборка, разборка мебели, упаковка, разнорабочие…
Работаем круглосуточно
Можем осуществить переезд в ночное время при ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ заказе.
Надежные грузчики
Крепкие парни от 10 руб в час.
Сборка, разборка мебели, упаковка, разнорабочие…
Можем осуществить переезд в ночное время при ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ заказе.
Крепкие парни от 10 руб в час.
Грузчик – это незаменимая профессия. Такой человек задействован в различных сферах жизни человека и может каждому оказать квалифицированно помощь. Найти обычного грузчика легко, но важно ведь выбрать хорошего специалиста, имеющего большой опыт, чтобы тот смог безопасно и аккуратно погрузить и разгрузить мебель, технику и прочий вид груза.
Компания «БелГруз» имеет в своём штате только ответственных людей, которые долгие годы беспрекословно выполняют свою работу. Кроме слов похвалы и благодарности никогда не прозвучало ничего плохого от благодарных клиентов в адрес наших сотрудников.
С нашей помощью у вас не будет форс-мажорных ситуаций, которые нередко возникают, связавшись с недобросовестными компаниями по предоставлению грузчиков.
от 15 руб / в час
Перенос предметов весом от 120 кг, спуск/подъем выше 10 этажа без лифта, пеший перенос от 100 метров, такелажные работы, работа в ночное время и упаковочный материал оплачивается дополнительно.Быстрый заказ
от 30 руб / за 1 единицу мебели
Конечная стоимость зависит от сложности мебельной конструкции и материала.Быстрый заказ
|Профессиональные грузчики на час
|15 руб в час
|Грузчики с машиной
|от 30 руб в час
|Грузчики на переезд (квартирный, офисный, объекта торговли, склада, производства)
|15 руб в час
|Грузчики для вывоза мусора. г. Могилев
|15 руб в час
|Разнорабочие в Могилеве
|от 15 руб в час
|Сборщики мебели в Могилеве
|30 руб в час
|Грузчики на загрузку/выгрузку фур, вагонов, контейнеров в Могилеве
|от 15 руб в час
|Поднятие грузов на этаж (если в здании больше 10 этажей)
|от 50 коп./этаж
Для того, чтобы предоставить финальное коммерческое предложение по стоимости услуг грузчиков, необходимо учесть целый ряд факторов. Философия нашей компании подразумевает максимальную ориентированность на клиента, поэтому мы стараемся предлагать максимально низкую стоимость услуг при их неизменно высоком качестве. Чаще всего мы предлагаем индивидуальные условия в зависимости от требуемого объема работы. Чтобы просчитать точную стоимость по вашему конкретному заказу следует обратиться к нашему менеджеру по телефону на сайте.
Два этих термина обозначают совершенно различные профессии. Грузчики специализируются на работах по разгрузке и погрузке. Разнорабочие не ограничены таким узким направлением, поэтому они могут быть привлечены для такой деятельности, как уборка мусора и снега, проведение работы на территории, помощь в строительно-монтажных работах, проведение демонтажа конструкций, упаковка и сортировка продукции, а также многое другое.
Все наши грузчики строго соблюдают законодательные требования. Это означает, что после того, как получено задание, в обязательном порядке разрабатывается план производства работ. В нем указывается, какие операции необходимо произвести, а также они нормируются по времени. Для каждой бригады назначается мастер, который тщательно отслеживает исполнение разработанных и утвержденных нормативов.
Ситуации, связанные с опозданием – это исключительное происшествие в нашей компании, которое практически никогда не происходит. Если все же такая ситуация имеет место, то свяжитесь с нашими менеджерами по телефону и они помогут исправить сложившуюся ситуацию. Кроме того, будет предложена компенсация.
Наша компания несет исключительную ответственность за тот груз, который нам доверен клиентом. Это значит, что в случае его повреждения по нашей вине, клиент вправе рассчитывать на компенсацию соразмерной стоимости груза. Для решения такого вопроса понадобится от 1 до 3 недель.
Мы уделяем повышенное внимание нашим сотрудникам, тщательно отбирая людей в штат компании. Особенно люди проверяются на предмет пристрастия к спиртному. Все наши грузчики – славянской национальности, прекрасно владеют русским языком, вежливы и опрятно одеты.
О нашей работе вы можете узнать из отзывов клиентов!
В обязанности наших грузчиков входят такие услуги:
Погрузочно-разгрузочные работы по оптимальной цене предоставляет компания «БелГруз». Звоните нам сейчас и в ближайшее время мы решим ваши трудности на профессиональном уровне.
Чтобы рабочий процесс шел быстрее, грузчики используют разные виды техники, такие как: подъемники, ремни для транспортировки и домкраты. Наши специалисты готовы упаковать различные виды груза.
Многие юридические и физические лица тесно сотрудничают с нами, поскольку знают, что мы серьезная организация, которая держит свой статус уже ни один год. Мы предлагаем выгодные условия для сотрудничества: оптимальные цены, опытных и профессиональных сотрудников, индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантируем бережную транспортировку, погрузку и выгрузку груза. Мы пунктуальны и никогда не подведем, выполним все оговоренные ранее условия и окажем услуги в круглосуточном режиме.
Оформить заявку и вызвать грузчика вы можете на любой день. В нашей компании нет выходных дней, что существенно упрощает жизнь нашим клиентам. Мы сами подстроимся под вас, не нарушая ваш жизненный ритм и планы.
Оформить заявку и задать интересующие вас вопросы можно по указанному на сайте телефону. Наши менеджеры работают в круглосуточном режиме, чтобы вы всегда смогли к нам дозвониться.
Наша компания осуществляет выполнение услуг грузчика в качестве отдельной услуги и в процессе грузоперевозки багажа и вывоза ТБО.
Обращаясь к нам в «БелГруз» вы получите профессионалов, которые займутся вашим заказом, и помогут безопасно перевезти любой товар, на любые расстояния. Кроме того, вы можете воспользоваться нашим транспортом, который готов вместить любой объем груза. Таким образом, обратившись в одну компанию, вы сможете решить сразу несколько важных вопросов офисного или квартирного переезда, доставки крупногабаритного и мелкогабаритного груза и вывоза твердых бытовых отходов или строительного мусора.